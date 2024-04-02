Эксклюзив 02 апреля 2024, 12:29 Спрос на жилье сократился, но цены не упадут. Риелтор — о ситуации на рынке Риелтор Силантьев: спрос на вторичное жилье сократился из-за низких доходов Unsplash

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Сервис «Авито Недвижимость» сообщил о снижении спроса на вторичное жилье на 33%. Доходы россиян сократились, а те, у кого остались сбережения, заняли выжидательную позицию, объяснил «360» ситуацию на рынке риелтор Алексей Силантьев.

Дорогие кредиты

«Безусловно, происходит общее снижение доходов населения. По всем данным, растет закредитованность, то есть количество выданных кредитов, займов, микрозаймов, ипотек все равно в общей массе бьет рекорды каждый квартал. По-моему, это самый главный момент», — сказал он.

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Вторым важным фактором, который повлиял на рынок недвижимости, риелтор назвал подорожание кредитов. Алексей Силантьев заявил, что чаще всего жилье покупали именно на заемные деньги. Банки повысили проценты и не смогут снизить их даже технически, так как Центробанк зафиксировал ключевую ставку на уровне 16%.

Много лет львиная доля сделок происходила на заемные средства. Собственных заработанных, отложенных денег на рынке уже практически не осталось, их очень мало. Все средства заемные. Алексей Силантьев

Риелтор заявил, что покупатели с наличными деньгами, как правило, не накопили их, а выручили путем продажи унаследованного или купленного ранее жилья. По его подсчетам, приобрести квартиру на отложенные с зарплаты деньги практически невозможно.

«У нас наличные деньги — не заработанные деньги. Этот момент имеет место, и он усугубляется, конца и края не видно. Заработать на квартиру, ну, практически… Если считать Москву с московскими зарплатами, еще как-то можно, но если брать другие регионы, то это практически нереально», — заявил он.

Отложенный спрос

Алексей Силантьев отметил, что покупатели заняли выжидательную позицию. Они отложили сделки на потом, но продолжили следить за ценами и ставками.

«Естественно, надежда умирает последней, а, может быть, даже никогда не умирает, и многие, кому не хватает денег, все равно вынуждены смотреть на заемные средства, ипотеку. Видя эти ставки, люди надеются, что, может быть, они станут поменьше, и откладывают сделки», — сказал он.

РИА «Новости»

Собеседник «360» уверен, что рано или поздно сработает отложенный спрос, и рынок недвижимости оживится. Так или иначе людям придется продавать и покупать новое жилье в случае рождения детей или других, менее приятных, событий.

«У людей никуда не деваются их жизненные обстоятельства. Самое интересное, что снижения цен, скорее всего, не будет, потому что отложенный спрос выстрелит. Огромное количество денег выходит на рынок путем зарплат в оборонном секторе, военной сфере, субсидии и социальная поддержка увеличатся», — добавил риелтор.

Льготные программы

Рынки первичного и вторичного жилья взаимосвязаны, однако последний не получал масштабной господдержки. Алексей Силантьев объяснил этим тот факт, что спрос на новые квартиры не снизился настолько же сильно, как на обжитые.

По идее, эти рынки взаимосвязаны. Единственное, что им не дает эту взаимосвязь демонстрировать практически синхронно, это разрыв в льготной ипотеке, субсидиях, когда у нас львиная доля, практически вся социальная поддержка направлена на то, чтобы люди тратили выданные государством деньги только на первичном рынке. Алексей Силантьев

Бенефициарами льготных жилищных программ, по словам риелтора, являлись застройщики. Алексей Силантьев заявил, что игроки рынка первичной недвижимости организованно жаловались в правительство на отсутствие сделок и угрозу обвала. Они называли себя локомотивом экономики, так как создавали много рабочих мест.