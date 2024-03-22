Подмосковье 22 марта 2024, 13:58 Еще одна молодая семья в Раменском получила квартиру по льготной ипотеке Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Молодая семья из Раменского приобрела собственное жилье по льготной программе. В новую квартиру переехала Кристина Сельвян с дочкой. Несколько лет назад их дом сгорел.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, жилье предоставили по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Жилище».

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«Сгоревший дом был старым зданием 1945 года постройки. Там были прописаны я и дочка. Вновь приобрести свою личную площадь мне удалось благодаря мерам поддержки молодых семей в Подмосковье. Я слышала истории людей, которые смогли улучшить свои жилищные условия, и тоже решила попробовать», — рассказала Кристина.

Благодаря программе семья приобрела трехкомнатную квартиру с ремонтом. Она находится недалеко от спортивной школы, где занимается дочь Кристины.

В этом году участниками программы стала 271 семья. Присоединиться к ней могут семья в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости новой квартиры.

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