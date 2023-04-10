Деньги 10 апреля 2023, 09:36 Россиянам пообещали увеличение доходов в этом году «Известия»: реальные доходы россиян могут увеличиться на 3% в 2023 году РИА «Новости»

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Доходы россиян могут вырасти на 3% уже в этом году. Такой прогноз дало агентство «Эксперт РА». Об этом сообщила газета «Известия».

Специалисты отметили, что даже при таком показателе речи о возвращении на допандемийный уровень пока не идет. Для этого понадобится еще два или три года.

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Инфляция в 2023 году может снизиться до 6,5%. Этот фактор вместе с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) повлияет на рост доходов жителей России. Эксперты предположили, что показатель среднегодовой безработицы окажется не выше 4%.

«Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года», — сказала директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Она добавила, что государственная поддержка даст возможность справиться с трудностями с минимальными потерями. Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин поддержал мнение, что реальные доходы россиян могут по итогам году вырасти на фоне снижения инфляции.