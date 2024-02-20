Общество 20 февраля 2024, 15:11 Аналитик Кричевский: в 2024 году будет сложно преумножить вложения в недвижимость

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Аналитик рынка недвижимости и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал, можно ли разбогатеть на инвестициях в жилплощадь в 2024 году. Слова эксперта опубликовал «ФедералПресс».

По его мнению, сейчас получить огромную прибыль от такого способа практически нереально.

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«Разве что это будет максимально грамотный выбор объекта», — добавил специалист.

Он также отметил, что истории прошлых лет о преумножении стоимости квартиры или дома стоит забыть на долгий срок.