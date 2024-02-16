Важное 16 февраля 2024, 13:36 Центробанк сохранил ключевую ставку в 16% Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых РИА «Новости»

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Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом стало известно по итогам первого в 2024 году заседании регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — указали в пресс-службе Центробанка.

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Как уточнил регулятор, нынешнее инфляционное давление сократилось, по сравнению с осенью 2023 года, однако остается высоким.

Спрос на внутреннем рынке опережает производственные возможности. В Центробанке подчеркнули, что пока рано делать выводы об устойчивости дезинфляционных тенденций. Проводимая ЦБ России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, добавили в регуляторе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в январе сообщала, что снижение ключевой ставки возможно в 2024 году. Для это регулятор должен удостовериться, что инфляция стабильно снижается.