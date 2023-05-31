Эксклюзив 31 мая 2023, 13:20 Санкции заставили Россию решить проблемы, отложенные на потом. Экономист — о китайском аналоге SWIFT Экономист Дудчак заявил, что китайская система CIPS расширит возможности для торговли Unsplash

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Российские банки начали подключаться к китайской платежной системе CIPS. Наряду с отечественной разработкой она станет решением проблем, возникших из-за западных санкций. Политолог, экономист Александр Дудчак рассказал «360» о новинке.

Новое явление

«Естественно, это положительно отразится на экономике. Больше возможностей для товарооборота и упрощение процедур, связанных с обслуживанием торговли между странами», — заявил он.

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Экономист назвал появление китайского аналога SWIFT однозначно положительным явлением, несмотря на некоторые недочеты в работе. Он предупредил, что запуск такой платежной системы — новое направление, и сложно сразу сделать ее идеальной.

«Какие-то технические проблемы существуют, но это временное явление и просто требует доработки. Это вполне естественно для запуска такой очень серьезной работы», — предупредил специалист.

Достойный аналог

Он подтвердил, что в будущем к системе подключатся еще больше российских банков. По словам экономиста, этопозволит минимизировать последствия санкций или сделать их незаметными. Китайская платежная система CIPS, по прогнозу экономиста, после отладки заработает не хуже мировых аналогов.

«Есть и российская система обмена банковскими сообщениями. По ней работают больше банков, чем по SWIFT. Так что в принципе все эти проблемы решаемы», — сказал он.

Эффект санкций

Александр Дудчак назвал главным то, что процесс пошел. Возникшие из-за санкций проблемы успешно решили. Для этого хватило усилий отечественных специалистов и иностранных партнеров, появилась заинтересованность в развитии этого направления. Благодаря ограничениям Россия стала сильней и независимей от мира, который контролировали США.

«Пытались создать нам проблемы, считая, что это серьезно для России, но в конечном итоге обходные варианты находили. Появлялись вызовы, на них давали достаточно эффективный ответ. Потом оказалось, что все работало на пользу, санкции позволили решать задачи, которые откладывали на потом», — объяснил экономист.

Около 30 российских банков подключились к национальной китайской системе банковских платежей CIPS как косвенные участники, еще десятки подали заявки. Она стала аналогом SWIFT, от которой отключили такие крупные отечественные кредитные организации, как ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк и другие.