Мир 15 февраля 2023, 17:45 Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще четыре российских банка Reuters: ЕК предложила отключить Росбанк, Тинькофф и Альфа-банк от SWIFT РИА «Новости»

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Новый пакет антироссийских санкций может включить в себя отключение от SWIFT четырех российских банков. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Комиссия предложила странам ЕС отключить еще четыре российских банка», — сообщили изданию два дипломата, имена которых агентство не называет.

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В публикации уточнили, что в число отключенных от глобальной системы обмена сообщениями кредитных организаций могут войти Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Росбанк.

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В среду Еврокомиссия предложила ввести пакет новых санкций против России, который составит 11 миллиардов евро. Это рестрикции против электронных компонентов для военных систем, дронов, ракет и вертолетов.

Кроме того, Запад рассматривают возможность введения санкций против Фонда национального благосостояния России.

Кроме того, под ограничения могут попасть130 физических и юридических лиц.