Деньги 18 марта 2023, 01:30 Россвифт заявила о смене названия и расширении деятельности Россвифт сменит название и расширит деятельность на фоне отключения банков от SWIFT РИА «Новости»

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Российская национальная ассоциация SWIFT («Россвифт») расширит деятельность за счет Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, Национальной китайской системы банковских переводов (Cross-Border Interbank Payment System, CIPS) и других систем. Также организация сменит название, говорится на сайте Ассоциации.

Теперь Россвифт будет называться «Российская национальная ассоциация участников финансовых коммуникаций (Росфинком)». Эти решения будут утверждены общим собранием организации, которое запланировано на 19 апреля. Оно будет проходить в дистанционном формате.

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Решения прияты на фоне изменившейся геополитической обстановки и введенных в отношении российского банковского сектора санкций. Решение о расширении деятельности организации было принято по согласованию с Центробанком.

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Ранее пояснения Совета ЕС, что отключенные от SWIFT российские банки могут пользоваться факсом или электронной почтой для осуществления транзакций с кредитными организациями Евросоюза, назвали несостоятельными.