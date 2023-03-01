Деньги 01 марта 2023, 03:36 Россиянам назвали способы отправки денег за рубеж на фоне санкций «Известия»: россияне могут отправить деньги за границу с карты «Мир» и через «Юнистрим» РИА «Новости»

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Несколько доступных способов перечислить деньги за границу есть у россиян, несмотря на отключения банков от SWIFT из-за санкций. Их перечислили в интервью «Известиям» эксперты и участники рынка.

Первый способ — отправить деньги с карты «Мир» на пластик национальных платежных систем стран СНГ. Средства можно перевести на карты в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан, Армению, Абхазию и Южную Осетию.

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Второй способ — отправить деньги в страны СНГ, Европы и Азии из мобильного приложения банка через систему «Юнистрим». Для проведения такого перевода потребуются только ФИО получателя. Деньги ему выдадут наличными. По такому же принципу работает и система «Золотая корона».

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Третьим вариантом является сервисы трансграничных переводов, которые запускают некоторые банки. В частности, это ВТБ, Сбербанк, «Тинькофф». SWIFT-переводы также можно отправить из любого банка или кредитной организации, которые не попали под санкции ЕС и США.

Еще одним удобным способом перевода денег за границу является криптовалюта. Ее можно обменять на наличные в любом полулегальном обменнике за минимальную комиссию.

Что касается оплаты подписок на иностранных сервисах и совершении покупок за рубежом, для этих целей россияне массово оформляют карты иностранных банков Visa или Mastercard.

Однако, отмечают эксперты, сейчас все меньше становится возможностей у россиян расплатиться картами китайской UnionPay. Но в ряде стран все еще можно использовать российскую платежную систему «Мир».

Ранее российские банки предложили резко снизить предельный размер денежных переводов самому себе. В частности, обсуждается снижение лимита для бесплатных операций с 1,4 миллионов рублей до 300–600 тысяч рублей в месяц.