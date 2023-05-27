Деньги 27 мая 2023, 16:01 Российские банки потянулись к CIPS. Китайская система перевода денег оказалась выгодней SWIFT Экономист Корнеев: перевод банков России на китайскую систему CIPS приведет к потоку юаней РИА «Новости»

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Российские банки встали в очередь для подключения к национальной китайской системе банковских переводов Cross-Border Interbank Payment System (CIPS). Транзакции через нее проходят исключительно в юанях и через китайские банки-корреспонденты. CIPS уже назвали альтернативой системе SWIFT, где риски заморозки средств ниже, а перевод денег проходит быстрее. Это важно для российского бизнеса, который увеличил товарооборот с китайскими партнерами.

Система перевода

Система трансграничных межбанковских переводов SWIFT представляет собой дистанционный обмен данными между финансовыми учреждениями. Через них идут не деньги, а электронные сообщения, в которых банки уведомляют друг друга о транзакциях с одного счета на другой, конвертации валюты, а также берут на себя гарантии за своих клиентов. В сообщения включают специальный код банка отправителя, номер счета и анкетные данные клиента, а также все данные учреждения, где получатель может забрать деньги.

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В переводе средств с одного счета на другой участвуют банки-корреспонденты. Это промежуточное звено между отправителем и получателем денег. Такие учреждения есть в любой точке мира, поэтому переводы проходят моментально и стоят недорого. Во всяком случае, так было до недавнего времени, пока российские банки не начали отключать от SWIFT.

Под ограничения подпали ВТБ, Совкомбанк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк, Банк «Россия», Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк.

При этом остался целый ряд финансовых учреждений, которые сохранили возможность перевода через SWIFT с весьма серьезными ограничениями и рисками.

Зарубежные банки-корреспонденты проверяют все поступающие из России сообщения о переводах, чтобы не пропустить компании, внесенные в санкционные списки. Это привело к тому, что сроки транзакций значительно выросли до нескольких дней и даже недель.

Кроме того, из-за роста издержек банки увеличили для российских клиентов минимальный размер транзакций в десятки раз, а также ввели крупные комиссии за переводы.

РИА «Новости»

SWIFT нашли замену

Национальная китайская система переводов CIPS привлекательнее для российских банков. Это связано с ростом взаимного торгового оборота и переводом сделок на национальные валюты.

На сегодняшний день услугами системы пользуются около 30 российских финансовых учреждений, и количество заявок на подключение постоянно растет. Такие данные со ссылкой на экспертов рынка привела газета «Ведомости».

Российские банки подключаются к CIPS косвенно, то есть через уже участвующие в системе китайские кредитно-финансовые организации, которые соглашаются стать корреспондентами для проведения транзакций.

Законодательство страны не позволяет зарубежным компаниям подключаться к CIPS напрямую. Это гарантия, что данные не попадут в руки финансовой разведки США.

Уже появилась целая очередь из желающих подключиться, но сам процесс долгий и может занять до года. Это время нужно для согласования и подписания документов, а также настроек внутренних систем российских финансовых учреждений. Кроме того, Китай только в начале 2023-го отменил коронавирусные ограничения, что тоже повлияло на процесс.

РИА «Новости»

Важная интеграция

Несмотря на рост товарооборота между Россией и Китаем, количества юаней на Московской межбанковской валютной бирже недостаточно для полного удовлетворения спроса. Поэтому включение российских банков в CIPS поможет решить этот вопрос. Об этом заявил в беседе с «360» экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

Китайская валюта нас очень интересует, чтобы иметь возможность покупать те товары, которые необходимы. Поэтому это позитивная новость. Валерий Корнеев экономист

«Хорошо, что происходит такая постепенная интеграция после подтверждения о создании 80 крупнейших проектов на 160 миллиардов долларов, о которых говорили на российско-китайском бизнес-форуме», — заявил он.

Корнеев добавил, что косвенное участие российских банков закроет все их транзакции от американцев, что также очень важно в условиях действующих ограничений.

Главным, но вполне решаемым недостатком он назвал высокую стоимость участия в системе. По его мнению, этот вопрос могут решить власти Китая, так как система CIPS полностью подконтрольна Центральному комитету Компартии.

Тему, допустил Корнеев, премьер-министр России Михаил Мишустин поднимал во время своей последней поездки в Пекин.