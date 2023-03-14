Деньги 14 марта 2023, 23:49 «Патриотические» облигации остались идеей. Есть другие способы заработать на ценных бумагах Экономист Разуваев назвал правильной идею «патриотических» облигаций

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Министерство финансов России опровергло сообщения СМИ о выпуске «патриотических» облигаций. В ведомстве подтвердили, что такой вопрос обсуждался, но остался только на уровне предложения без рассмотрения возможных деталей. Россиянам предложили обратить внимание на другие способы инвестиций, которые не требуют дополнительных знаний и инструментов.

Ценный патриотизм

Об инициативе Минфина по выпуску «патриотических» облигаций первым сообщил «Интерфакс». Источник агентства заявил, что предложение о выпуске тематических ценных бумаг находилось в списке, которое министерство рассматривало в конце февраля. Планировалось, что облигации выпустит правительство, а купить их можно в банках, на финансовых платформах и биржах.

Неназванный федеральный источник в беседе с РБК заявил, что речь в данном случае идет о целевых займах, как это происходило в Советском Союзе после Второй мировой войны, когда государство брало деньги у населения для восстановления народного хозяйства.

Собеседник издания пояснил, что средства от «патриотических» облигаций направят на финансирование важных государственных проектов. Никаких данных о ставках и объеме выпуска ценных бумаг он не привел.

РИА «Новости»

Бумаги для дохода

Вместо «патриотических» облигаций для сохранения и приумножения своего капитала можно воспользоваться Облигациями федерального займа (ОФЗ). Каждая из таких ценных бумаг имеет свой срок погашения и ставку. Для физических лиц сейчас ОФЗ доступны на бирже. По сути, речь идет о предоставлении денег в долг государству под проценты.

Как напомнил в беседе с «360» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, в 2017 году был успешный опыт продажи специальных ОФЗ, которые распространяли среди россиян.

«В теории вы можете купить ОФЗ сегодня. Но старые из оборота уже вышли, а новые еще не размещались. Практика есть, это нормально вернуться к ней», — заявил он.

Экономист пояснил, что Минфин вполне может перейти на выпуск ценных бумаг для населения на фоне дефицита бюджета и больших затрат на государственный оборонный заказ в связи со специальной военной операцией.

По словам Разуваева, государство может привлечь достаточное количество средств от простых людей, если сделает ставку ценных бумаг хотя бы на 1% выше банковских вкладов.

Не только ОФЗ

Способов инвестировать или вложить средства для получения дохода для россиян достаточно много. Существуют не только государственные облигации, но и ценные бумаги частных компаний, где проценты по выплатам значительно выше. Но также велик риск, что при повышении процентной ставки Центрального банка выплаты по ним снизятся.

Считается, что лучше обратить внимание на ценные бумаги номинированные в валютах дружественных стран. К примеру, юанях, чей курс по отношению к доллару стабилен и предусматривает хороший доход.

Еще один вариант — акции крупных компаний, или «голубые фишки». Их владельцы получают стабильный дивиденды каждый год. После ухода их России западных компаний лучше обратить внимание на ценные бумаги фирм, которые ориентированы на внутренний рынок. Стоимость их акций не так велика, но в условиях расширения деятельность за счет освободившихся ниш, доходность акций вырастет.

РИА «Новости»

Неквалифицированным инвесторам доступны паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Это организации, куда человек вкладывает средства и получает за это часть всех находящихся в распоряжении фонда активов и прибыль, которую они приносят.

Особенно внимательно нужно быть с криптовалютой. В России она официально не легализована. Против этой инициативы выступил Центробанк. Риски вложения средств в виртуальные монеты одни из самых высоких, и потери могут оказаться очень серьезными.

Несмотря на то, что биткоин снова пошел в рост, стейблкоины USDC и DAI (виртуальные деньги, которые можно поменять на реальные деньги), чей курс ранее был привязан к доллару, потеряли в цене после банкротства американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. Дело в том, что компании-эмитенты (выпустившие виртуальные деньги) хранили резервы в рухнувших банках.