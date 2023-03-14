14 марта 2023, 20:31
Планы по выпуску «патриотических» облигаций опровергли в Минфине
Минфин: ведомство не предлагало и не готовит выпуск «патриотических» облигаций
Минфин не предлагал и не готовил предложений по выпуску так называемых «патриотических» облигаций. Вопрос обсуждался как идея, детали которой не прорабатывались. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск „патриотических“ облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались», — подчеркнули в ведомстве.
Реклама
Сейчас в России, добавили в министерстве, есть широкая линейка возможностей для инвестиций граждан и дополнительных инструментов к этому не требуется.
Реклама
Информация о том, что выпуск «патриотических» облигаций содержится в качестве предложений, которые были направлены Минфином в правительство в конце февраля, появилась в СМИ ранее.
Идея якобы являлась одним из пунктов плана, согласно которому министерство аккумулировало мысли по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета государства.
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что банковская система в России защищена от кризиса, развернувшегося в США. Негативное воздействие на американские банки в некотором роде связано с санкциями, введенными западными странами против России.
Минфин РФ
Реклама
Реклама