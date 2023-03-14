Деньги 14 марта 2023, 16:16 Биткоин пошел в рост после начала кризиса в банковском секторе США СoinDesk: цена биткоина превысила 25 тысяч долларов после кризиса в банковском секторе США Unsplash

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Курс биткоина в ходе торговых сессий на криптобиржах уверенно пошел вверх и увеличился до 25 476 тысяч долларов (+14,47%). Как сообщила площадка CoinDesk, это наиболее резкий подъем самой популярной криптовалюты после ее жесткого падения в начале пандемии.

Причиной повышенного интереса к биткоину опрошенные эксперты назвали стресс, который испытывает банковский сектор США на фоне банкротства трех крупных банков и паузы, которую взяла Федеральная резервная система (ФРС), определяющая ключевую ставку.

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Собеседники издания объяснили, что сейчас наблюдается большая разница между форвардной процентной ставкой, которую определяют на три месяца, и однодневной. Этот показатель достиг 54 процентных пунктов, что привело к подорожанию доллара, а значит, банки не могут брать друг у друга деньги для покрытия своей ликвидности.

В выигрыше от сложившейся ситуации биткоин, который пошел в рост, а также золото. Дальнейшее развитие ситуации зависит от предстоящего решения ФРС, которая соберется на следующей неделе. По прогнозам, регулятор или оставить ключевую ставку без изменений, или повысит на минимальные 25 базисных пунктов.

Банкротство американских банков

На минувшей неделе о банкротстве сообщили американские Silicon Valley Bank и Signature Bank, которые не смогли провести дополнительную эмиссию для покрытия возникших убытков на фоне увеличения ключевой ставки, что сказалось на стоимости государственных ценных бумаг, в которые финансовые организации вложили средства вкладчиков. На этом фоне другие клиенты быстро закрыли свои депозитные счета.

Президент США Джозеф Байден попытался успокоить жителей, что банковская система находится в безопасности и вкладам ничего не угрожает. При этом он отметил, что инвесторы, которые передали банкам свои ценные бумаги, не смогут получить компенсацию, так как они пошли на риск ради серьезной прибыли.

По словам Байдена, вина в ситуации с банками лежит на его предшественнике Дональде Трампе, который отменил ряд введенных правил регулирования финансового сектора. Он пообещал, что все нормы и правила для банков обязательно вернут, чтобы избежать новых банкротств.