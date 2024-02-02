Эксклюзив 02 февраля 2024, 13:46 Конфискация активов — обоюдоострое оружие. Действия США в адрес России вызовут коллапс Аналитик Беляев: Россия зеркально ответит США на конфискацию активов РИА «Новости»

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Россия ответит зеркально на конфискацию своих активов в США и Европе. Это не скажется на благосостоянии обеих стран, но создаст опасный прецедент для мировой экономики, заявил «360» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Правовое решение

«Надо сместить акценты все-таки на то, что это не мы будем делать, а только в качестве ответного шага на действия американской стороны. Если американская сторона предпримет конфискацию наших активов, тогда мы примем зеркальные меры, что вполне естественно и логично», — сказал он.

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Конфисковать активы, предупредил специалист, можно только правовым путем. Беляев заявил, что США несколько лет искали юридические нормы международного права, которые позволили бы это сделать, или пытались придать легитимность такому решению. Он выразил уверенность, что это бесполезно.

РИА «Новости»

«Пока они такое не нашли и в ближайшее время вряд ли найдут. Политологи говорят, что нормы права попраны и не соблюдаются, но тем не менее есть какие-то незыблемые реперные точки. А именно — частная собственность. Это основа существования западного общества», — сказал Беляев.

Недоступные счета

Финансовый аналитик объяснил разницу между замораживанием и конфискацией активов. В первом случае, по его словам, деньги останутся на счетах финансовых организаций, в основном Euroclear. Суммы будут прежними, как и указано в документах, но Россия не сможет ими распоряжаться — ни добавить, ни убавить.

Ты вправе дать приказ этой организации не проводить операции с этим счетом и не выполнять приказы этого клиента, но не можешь сам распоряжаться этими средствами. Вот в чем дело. С нашей стороны это активы, но с точки зрения той организации, где эти средства расположены, это пассивы. Михаил Беляев финансовый аналитик

Чтобы изъять деньги со счета и перевести куда-либо, потребуется распоряжение собственника этих средств, заявил собеседник «360». Собственником российских средств осталась Россия.

«И эти средства нельзя двинуть — ни копейку, ни евроцент, — пока не будет изменено право собственности: пока мы не будем лишены его и право собственности не передадут другому», — сказал аналитик.

Ответные меры

В случае если США найдут действующую или введут новую юридическую норму, которая позволит конфисковать заблокированные активы, Россия, по словам Беляева, ответит зеркально.

«Если будет изобретена, придумана какая-то юридическая норма, то мы, воспользовавшись ей, сделаем то же самое и распорядимся американскими средствами, которые найдем и посчитаем нужным распорядиться», — заявил он.

РИА «Новости»

Беляев предупредил, что это не станет трагедией ни для одной из сторон. Россия и США, по его информации, работали с совсем другими суммами.

«Мы видим, что Америка оперирует совершенно другими деньгами, более масштабными. Да и мы тоже оперируем триллионными. Конечно, всегда неприятно, когда у тебя отнимают деньги, но сказать, что это вызовет какое-то мировое потрясение именно с экономической точки зрения, нельзя. Это, в общем-то, размышления политологов, которые не всегда разбираются в экономике», — сказал он.

Вероятность коллапса

Теоретически, по мнению финансового аналитика, изъятие российских активов станет прецедентом, которым смогут воспользоваться другие страны. Любой член мирового сообщества, опираясь на эту норму, сможет сделать то же самое со средствами какой угодно страны. Беляев не исключил, что аналогично поступят с европейскими, американскими, японскими, британскими деньгами, и наоборот.

Опираясь на этот пункт, каждый сможет предъявить претензии каждому, а этим, видимо, займется любой. То есть даже Зимбабве, погрязшее в долгах, тоже сможет что-то сделать. Это приведет к мировому коллапсу. Все это понимают. Михаил Беляев

Однако собеседник «360» назвал этот сценарий маловероятным. Беляев заявил, что в США проанализировали последствия и до сих пор не пошли на кардинальный шаг.

«Поэтому американцы и тянут со всем этим. Они угрожают, пытаются найти какой-то юридический казус, причем безболезненный для себя. И найти его не могут. И безболезненно для себя не смогут, это будет обоюдоострое оружие», — сказал он.

Об опасности конфискации российских активов предупредил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Он заявил, что мера пошатнет доверие к Западу.