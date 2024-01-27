Мир 27 января 2024, 10:49 Удар по доллару. Конфискация активов России серьезно навредит США Юрист Романенко: последствия конфискации российских активов для США будут опасны piqsels

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Конфискация замороженных средств России принесет США много вреда. Такое заявление в интервью радио Sputnik сделал юрист-международник Дмитрий Романенко.

«На следующий день после принятия акта о конфискации российских активов ныне существующие ручейки по выводу активов других стран из США начнут сливаться в реки, и это движение может стать необратимым», — рассказал эксперт.

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Третьи страны станут быстрее отказываться от доллара. Отдельные государства поспешат поскорее избавиться от американских облигаций. Соединенные Штаты в таком случае потеряют намного больше, чем Россия.

В мире продолжат активно отказываться от доллара как мировой резервной валюты. США утратили экономическое лидерство, попытки вернуть его, развязывая вооруженные конфликты и торговые войны, не приносят результата, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Тем не менее Соединенные Штаты толкают Евросоюз на противостояние с РФ.