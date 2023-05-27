Деньги 27 мая 2023, 19:47 СМИ назвали общую сумму замороженных ЕС активов россиян Welt am Sonntag: страны Евросоюза заморозили более 24 млрд евро активов россиян РИА «Новости»

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Евросоюз по состоянию на конец мая заморозил 24,1 миллиарда евро частных средств россиян, которые подпали под санкции. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag.

«До декабря 2022 года ЕС заморозил российских частных активов в размере 18,9 миллиарда евро. К концу мая стоимость замороженных средств олигархов составила 24,1 миллиарда», — указано в статье.

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Санкции наложили на средства 1473 бизнесменов и 205 компаний из России.

Ранее Еврокомиссия сообщила об установлении местонахождения замороженных активов на 200 миллиардов евро, принадлежащих России. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, с начала специальной военной операции страны содружества заморозили российские активы на 300 миллиардов евро.

Сенатор Алексей Пушков назвал пирровой победой решение США о заморозке 300 миллиардов долларов российских активов. По его мнению, подобный шаг в очередной раз продемонстрировал многим государствам ненадежность доллара как резервной валюты.