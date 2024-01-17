Мир 17 января 2024, 20:04 Бельгия нашла применение замороженным активам России в пользу Украины Премьер Бельгии де Кроо призвал к созданию механизма конфискации активов России IMAGO / Didier Lebrun / Global Look Press

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Замороженные средства Центробанка России в депозитарии Euroclear можно использовать в качестве залога для привлечения финансирования Украины. Но для этого необходимо проработать четкий механизм действий. С таким заявлением в беседе с агентством Reuters выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Он подчеркнул, что страна открыта для обсуждения и готова принять участие в поиске правовой основы для перевода средств в пользу Украины. Но это решение не должно дестабилизировать мировую финансовую систему.

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«Мы не говорим нет конфискации активов. Но нужно поработать над механизмом. Например, они могут быть использованы в качестве залога для привлечения средств для Украины», — завил де Кроо.

Бельгийский премьер добавил, что срок погашения некоторых замороженных ценных бумаг истекает — после этого их конвертируют в наличные. Такие сделки облагаются налогом в 25%.

По словам де Кроо, сумма налога можно изолировать, чтобы передать Украине. Таким образом, нарушения не будет. По его оценке, общая сумма налога на замороженные российские активы в 2023 году составила 1,3 миллиарда евро, а в наступившем она вырастет до 1,7 миллиарда.

Министр финансов России Антон Силуанов в конце декабря предупредил, что в стране хранится достаточное количество активов европейских компаний, чтобы дать зеркальный ответ на конфискацию замороженных в ЕС средств Центробанка. Он пояснил, что средства компаний из недружественных стран находятся на счетах «С» в рублях. Снять и сконвертировать владельцы их могут только с разрешения российских властей.