Мир 02 февраля 2024, 01:36 «Плохая идея». В США предупредили о мести России за конфискацию валютных резервов Бывший советник Рейгана: Россия жестко ответит на конфискацию активов РИА «Новости»

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Конфискация российских золотовалютных резервов станет вызовом для всей финансовой системы Запада, так как снизит к ней доверие во всем мире. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

По его словам, конфискация российских активов — это «плохая идея».

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«На практике Москва <…> отомстит конфискацией американских и европейских активов», — предупредил эксперт.

Таким образом, США и их союзники лишатся вложений на территории России. При этом западная финансовая система покажется себя ненадежной и подтолкнет многие страны искать альтернативы.

Бэндоу также заявил, что Москва имеет полное право требовать компенсацию за расширение НАТО, которое осуществлялось вопреки международным соглашениям. Эксперт добавил, что Запад «разозлил» и «предал» Россию.

Ранее экономист и политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что конфискация российских активов приведет к краху глобальной финансовой системы.