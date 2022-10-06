Стрельба в детском саду в Таиланде 6 октября 2022: подробности, фото, число жертв | 360°

Бывший полицейский устроил массовую стрельбу в детском саду в Таиланде. Что известно
Напавший на детский сад в Таиланде экс-полицейский убил жену и сына и покончил с собой
Бывший сержант полиции открыл стрельбу в детском саду на северо-востоке Таиланда. По последним данным, погибли 36 человек, в том числе 24 ребенка. Еще как минимум 12 человек получили ранения, состояние восьми из них оценивают как тяжелое.
По информации Reuters, стрелок сначала убил пятерых воспитательниц, одна была на восьмом месяце беременности.
Чиновница местной администрации Джидапа Бунсом заявила, что в момент нападения в садике находились около 30 детей — существенно меньше, чем обычно. Многие остались дома из-за ливневых дождей: они не прекращались несколько дней и размыли дороги.
Нападавший скрылся с места преступления на белом пикапе Toyota Vigo, зарегистрированном в Бангкоке. На его поиски по тревоге подняли все ведомства и службы. Вычислить мужчину удалось по припаркованной у дома машине.
Поначалу полицейские подумали, что в здании никого нет, однако позже решили проникнуть внутрь. Там они нашли тела жены и ребенка стрелка. Он убил свою семью, а затем покончил с собой.
Что известно о стрелке
По некоторым данным, стрелявший — бывший сержант полиции, подполковник. Его уволили со службы в июне 2022 года за пристрастие к наркотикам.
За несколько часов до нападения мужчина был на суде по делу о злоупотреблении запрещенными веществами. После он отправился в центр развития ребенка за сыном, но не нашел его там.
«Он уже был на нервах, а когда не нашел своего ребенка в саду, стресс усилился и он открыл стрельбу», — заявили в местной полиции.
Злоумышленника звали Панью Камрабе, ему было 34 года. Местное телевидение сообщило, что в момент нападения он мог находиться под воздействием запрещенных веществ. Однако полиция пока не делала официальных заявлений.
Этот расстрел стал самым массовым в истории Таиланда. Предыдущие аналогичное нападение произошло в 2020 году — тогда военнослужащий убил 30 человек в торговом центре.