Стрельба в детском саду в Таиланде 6 октября 2022: подробности, фото, число жертв | 360°

Криминал 06 октября 2022, 15:13 Поделиться Telegram

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Viber Бывший полицейский устроил массовую стрельбу в детском саду в Таиланде. Что известно Напавший на детский сад в Таиланде экс-полицейский убил жену и сына и покончил с собой

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Бывший сержант полиции открыл стрельбу в детском саду на северо-востоке Таиланда. По последним данным, погибли 36 человек, в том числе 24 ребенка. Еще как минимум 12 человек получили ранения, состояние восьми из них оценивают как тяжелое.

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Бойня произошла в округе На Кланг провинции Нонг Буа Лампху. Мужчина с огнестрельным оружием и ножами напал на детей во время тихого часа, около 12:10 по местному времени.

По информации Reuters, стрелок сначала убил пятерых воспитательниц, одна была на восьмом месяце беременности.

Чиновница местной администрации Джидапа Бунсом заявила, что в момент нападения в садике находились около 30 детей — существенно меньше, чем обычно. Многие остались дома из-за ливневых дождей: они не прекращались несколько дней и размыли дороги.

Нападавший скрылся с места преступления на белом пикапе Toyota Vigo, зарегистрированном в Бангкоке. На его поиски по тревоге подняли все ведомства и службы. Вычислить мужчину удалось по припаркованной у дома машине.

Поначалу полицейские подумали, что в здании никого нет, однако позже решили проникнуть внутрь. Там они нашли тела жены и ребенка стрелка. Он убил свою семью, а затем покончил с собой.

Что известно о стрелке

По некоторым данным, стрелявший — бывший сержант полиции, подполковник. Его уволили со службы в июне 2022 года за пристрастие к наркотикам.

За несколько часов до нападения мужчина был на суде по делу о злоупотреблении запрещенными веществами. После он отправился в центр развития ребенка за сыном, но не нашел его там.

«Он уже был на нервах, а когда не нашел своего ребенка в саду, стресс усилился и он открыл стрельбу», — заявили в местной полиции.

Злоумышленника звали Панью Камрабе, ему было 34 года. Местное телевидение сообщило, что в момент нападения он мог находиться под воздействием запрещенных веществ. Однако полиция пока не делала официальных заявлений.

Этот расстрел стал самым массовым в истории Таиланда. Предыдущие аналогичное нападение произошло в 2020 году — тогда военнослужащий убил 30 человек в торговом центре.

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