Напавший на детский центр в Таиланде экс-полицейский убил жену и ребенка и покончил с собой | 360°

Мир 06 октября 2022, 13:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Напавший на детский центр в Таиланде экс-полицейский убил жену и ребенка и покончил с собой Экс-полицейский, убивший 32 человека в детском центре Таиланда, покончил с собой

Читать 360tv в

Отставной сержант полиции Панья Кхамрап, который расстрелял детей и взрослых в Центре развития детей младшего возраста в тайской провинции Нонгбуалампху, после преступления сбежал домой, убил жену и ребенка и покончил с собой. Об этом сообщило издание Thai PBS со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители обнаружили возле дома нападавшего пикап, на котором он скрылся. Они окружили дом и попытались начать переговоры с Кхамрапом, однако им никто не отвечал. Полицейские предположили, что он уехал на другом транспорте или ушел пешком, но, войдя в дом, обнаружили там его тело, а также тела его супруги и ребенка с пулевыми ранениями. Судя по характеру ран, стреляли из того самого пистолета, который Кхамрап использовал в детском центре. Позже оружие также нашли в его доме.

Реклама

Ранее сообщалось, что при нападении на детский центр погибли более 30 человек. По уточненным данным, жертвами стали 24 ребенка и восемь взрослых.

Реклама

0 0 0 0 0 1