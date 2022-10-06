Напавший на детский центр в Таиланде экс-полицейский убил жену и ребенка и покончил с собой | 360°

Все новости

Криминал

06 октября 2022, 14:13

«Поздновато, но согласилась». Песков — о признании разведкой США вины Украины за убийство Дугиной

Эксклюзив

06 октября 2022, 14:13

Россиянам разъяснили, кому Путин дал отсрочку от мобилизации

Реклама

Важное

06 октября 2022, 14:08

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

Власть

06 октября 2022, 14:08

Захарова заявила, что Россия располагает данными об умышленном уничтожении ВСУ посевов зерновых

Подмосковье

06 октября 2022, 14:02

Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при перебоях в отоплении

Общество

06 октября 2022, 14:02

Протокол о дискредитации ВС РФ составили на педагога нижегородского вуза за неудачный совет студентам

Подмосковье

06 октября 2022, 13:57

Почти 80 рабочих мест появилось на крытой автостоянке в Волоколамске

Спецоперация

06 октября 2022, 13:56

Территория Кременной полностью освобождена — посол ЛНР

Власть

06 октября 2022, 13:55

Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям

Мир

06 октября 2022, 13:19

Напавший на детский центр в Таиланде экс-полицейский убил жену и ребенка и покончил с собой

Экс-полицейский, убивший 32 человека в детском центре Таиланда, покончил с собой

Читать 360tv в

Отставной сержант полиции Панья Кхамрап, который расстрелял детей и взрослых в Центре развития детей младшего возраста в тайской провинции Нонгбуалампху, после преступления сбежал домой, убил жену и ребенка и покончил с собой. Об этом сообщило издание Thai PBS со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители обнаружили возле дома нападавшего пикап, на котором он скрылся. Они окружили дом и попытались начать переговоры с Кхамрапом, однако им никто не отвечал. Полицейские предположили, что он уехал на другом транспорте или ушел пешком, но, войдя в дом, обнаружили там его тело, а также тела его супруги и ребенка с пулевыми ранениями. Судя по характеру ран, стреляли из того самого пистолета, который Кхамрап использовал в детском центре. Позже оружие также нашли в его доме.

Реклама

Ранее сообщалось, что при нападении на детский центр погибли более 30 человек. По уточненным данным, жертвами стали 24 ребенка и восемь взрослых.

Реклама

Таиланд

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама