СМИ: спецназ не нашел стрелка и заложников после обыска ТЦ в Таиланде

По данным газеты, сейчас полиция обеспечила безопасность цокольного этажа и трех других. Во время осмотра здания силовики обнаружили покупателей, которые оказались заблокированными внутри торгового центра во время стрельбы. Их начали выводить на улицу.

Здание торгового центра состоит из нескольких частей, включая многоуровневую автомобильную стоянку. Предположительно, стрелок может прятаться в подвале.

Ранее сообщалось, что преступник взял в заложники 16 человек.

Из здания эвакуировали около тысячи человек, пишет газета Thai Rath. Территорию вокруг здания оцепили, в районе перекрыли дороги. Эвакуированным посетителям ТЦ таксисты бесплатно помогают добраться домой.

В субботу 8 февраля вооруженный рядовой военнослужащий тайской армии угнал в своей части автомобиль и направился в центр города на северо-востоке Таиланда. Там он устроил стрельбу в торговом центре. Жертвами уже стали 31 человек, более 30 получили ранения. 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

В самом начале нападения военный вел прямой эфир в Facebook. Сообщалось, что он имеет в своем распоряжении около 700 патронов и гранатомет. Перед операцией по освобождению заложников, полиция попросила журналистов прекратить прямые трансляции с места происшествия.