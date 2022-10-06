Число погибших в результате стрельбы в детсаду Таиланда увеличилось до 36 | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

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Viber Число погибших в результате стрельбы в детсаду Таиланда увеличилось до 36 Жертвами стрельбы в детском саду в Таиланде стали 36 человек

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В результате стрельбы в детском центре в Таиланде погибли по меньшей мере 36 человек, сообщило издание Khaosod. Среди погибших — 24 ребенка, уточнили журналисты.

По данным издания, еще 12 человек получили ранения, включая серьезные травмы. Пострадавших экстренно доставили в больницы.

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Агентство Reuters сообщило, что нападавший застрелил свою жену и ребенка, после чего покончил с собой.

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«Он уже был в стрессе, и когда он не мог найти своего ребенка, он был более напряжен и начал стрелять», — рассказал пресс-секретарь местной полиции Пайсан Луэмбун.

Атака на детский центр произошла днем в четверг. Все случилось в районе На-Кланг провинции Нонгбуалампху. Вооруженный мужчина напал на заведение во время тихого часа. Его жертвами стали и дети, и воспитатели учреждения. На его поимку отправили местных правоохранителей.

Они нашли его. Им оказался бывший полицейский Панья Кхамрап. Сотрудники полиции окружили его дом и предложили начать переговоры, но никто не ответил. Тогда силовики вошли в здание и обнаружили нападавшего мертвым.

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