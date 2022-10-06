Более 30 человек погибли при нападении экс-полицейского в детсаду Таиланда | 360°

Важное 06 октября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Viber Более 30 человек погибли при нападении экс-полицейского в детсаду Таиланда

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Бывший полицейский убил более 30 взрослых и детей при нападении на северо-востоке Таиланда. Сейчас идет розыск преступника.

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