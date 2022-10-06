Более 30 человек погибли при нападении экс-полицейского в детсаду Таиланда | 360°

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Важное

06 октября 2022, 11:03

Более 30 человек погибли при нападении экс-полицейского в детсаду Таиланда

Подмосковье

06 октября 2022, 11:01

Школу на 1675 мест построят в деревне Сапроново в Ленинском округе

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Подмосковье

06 октября 2022, 10:51

Коммунальные службы Химок подготовились к зимнему сезону

Мир

06 октября 2022, 10:48

Трасс сделали героиней мемов после выступления на синем фоне

Спецоперация

06 октября 2022, 10:47

ВСУ снова обстреляли исправительную колонию в Горловке

Спецоперация

06 октября 2022, 10:45

Премьер ДНР оценил открытие российского рынка для республики

Спецоперация

06 октября 2022, 10:42

Москалькова сообщила, что россияне жалуются омбудсменам на ошибочные повестки

Эксклюзив

06 октября 2022, 10:35

Заявление Дурова про WhatsApp объяснили конкурентной борьбой

Подмосковье

06 октября 2022, 10:34

Подмосковье стало лидером по числу особых экономических зон в ЦФО

Важное

06 октября 2022, 11:03

Более 30 человек погибли при нападении экс-полицейского в детсаду Таиланда

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Бывший полицейский убил более 30 взрослых и детей при нападении на северо-востоке Таиланда. Сейчас идет розыск преступника.

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