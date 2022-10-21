Путин опробовал стрельбу из снайперской винтовки Драгунова: оружие 60-х до сих пор актуально | 360°

Армия 21 октября 2022, 17:43 (обновлено: 21 октября 2022, 18:44) Неубиваемое оружие снайпера. Главное о винтовке, из которой стрелял Путин Военный эксперт Коновалов заявил, что снайперскую винтовку Драгунова знает весь мир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области / РИА "Новости"

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Снайперская винтовка Драгунова считается неубиваемой — ей не страшны ни грязь, ни поломки. Это оружие, как и автомат Калашникова, популярно во всем мире. Об СВД, которой пользуются и российские стрелки во время спецоперации на Украине, — в материале «360».

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Путин проверил подготовку военных

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу 20 октября приехал на военный полигон Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства посетил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, которую проходят мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции.

РИА "Новости"

Военнослужащие показали, как они справляются с десантно-штурмовой полосой и атакуют бронетехнику условного противника в ближнем бою. Путин также побывал в многофункциональном стрелковом комплексе, где профессиональные инструкторы, имеющие боевой опыт, обучают различным видам стрельбы.

Верховный главнокомандующий и сам опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова: в защитных очках и наушниках он занял позицию лежа в замаскированном укрытии и несколько раз поразил мишень. Помимо СВД, российские снайперы используют DXL-5 «Опустошитель», «Сумарак» и винтовки Чукавина, которые скоро заменят оружие Драгунова.

Неубиваемая винтовка

Винтовкой Драгунова, или СВД, начали вооружать еще армию СССР в 1963 году. Специально для ее «премьеры» выпустили ПСО-1 — один из основных оптических прицелов советского и российского снайперского оружия. Обе новинки оказались долгосрочными игроками: их использовали во множестве горячих точек планеты.

Снайперы работали с винтовкой Драгунова во Вьетнаме, во время гражданских войн в Афганистане и Сирии, Иракской и Югославской кампаний, пограничного вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном, а также практически во всех локальных войнах и вооруженных конфликтах в СНГ.

РИА "Новости"

Это оружие быстро получило титул неубиваемого. Большинство снайперских винтовок весьма чувствительны к ударам, падениям, грязи и пыли, а СВД легко переживает все трудности. К тому же она надежна и проста в конструкции: неопытный боец не сможет ее сломать, а вот обучать стрелков работать с такой винтовкой довольно легко.

Сейчас выпускают несколько модификаций СВД: со складным прикладом и укороченным, но утолщенным стволом, самозарядные с компоновкой булл-пап, с вывешенным стволом и прицельной планкой, крупнокалиберный вариант. Их до сих пор используют более чем в 30 странах. Также существуют тренировочные и охотничьи версии.

Ствольная коробка СВД для Воздушно-десантных войск крупным планом / Викимедиа

Надежное оружие

Военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с «360» отметил, что снайперская винтовка Драгунова в чем-то сродни автомату Калашникова: это тоже советский военный бренд, знакомый всему миру. Хотя ее приняли на вооружение более полувека назад, СВД доказала свою надежность.

«Кроме того, у винтовки Драгунова хорошие тактико-технических характеристики и боевые качества. Но назвать ее современным оружием сложно. Однако она крайне надежна и для начинающего снайпера, особенно если он работает уже в боевых условиях, начинать с СВД — вполне обычная история», — сказал Коновалов.

По его словам, снайперами становятся не случайно, при отборе обращают внимание на определенные навыки. Так, у мастера спорта по стрельбе все шансы освоить эту военную профессию. Но есть и ряд необходимых личностных качеств.

Особо важный момент для снайпера — психологическая устойчивость. Также важны терпеливость, аналитический склад ума и воображение. То есть достаточно много человеческих качеств отличают специалиста от простого стрелка. Иван Коновалов

Эксперт отметил, что снайпер выполняет различные задачи, цель которых — на дальней дистанции убрать назначенную цель. Стрелок может бить по противнику из засады либо вести антиснайперскую борьбу, то есть охотиться на коллегу из противоборствующего лагеря.

Главное — психологический фактор

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко подтвердил, что винтовка Драгунова — основной снайперский стандарт. Однако сама система этого оружия устарела, поэтому на ее место приходят новые образцы.

Например, снайперская винтовка Лобаева имеет больший калибр, кроме того, она стреляет дальше, в отличие от СВД, которая бьет на 600 метров. А это не столь много: современные «снайперки» работают и на полтора, и на два километра. Лабаевское оружие бьет вообще до трех километров Алексей Борзенко

Военный журналист уверен, что психологический фактор — главный при отборе снайперов. В Великую Отечественную войну под Сталинградом произошел легендарный поединок между советским снайпером Василием Зайцевым и штандартенфюрером СС Хайнцом Торвальдом, которого еще называли Эрвином Кенигом.

Немца прислали со специальным заданием: уничтожить советских снайперов, причем Зайцев был целью номер один. Тому, в свою очередь, поставили задачу уничтожить Кенига.

Дуэль продолжалась целый день, и только ближе к вечеру красноармеец заметил, как из-под куста блеснул вражеский прицел. Быстрый меткий выстрел — и эсэсовец проиграл.

Герой Советского Союза, снайпер Василий Зайцев; винтовка снайпера В. Г. Зайцева в музее-заповеднике «Сталинградская битва» / Викимедиа

Снайпер актуален всегда

Несмотря на наличие большого количества артиллерийской техники, ракет, оружия массового поражения, разнообразных дронов, профессия снайпера всегда будет актуальной, добавил Алексей Борзенко. Их главная задача — стрелять по офицерам противника, поэтому, по традициям еще Первой мировой войны, стрелков обычно не берут в плен.

РИА "Новости"

«Есть такой американский фильм „Стрелок“ с Марком Уолбергом в главной роли. Он дает представление, что такое современные снайперы. У них большие винтовки калибра 12 миллиметров, и они работают на полтора километра, обычно парами с наводчиками. Их задача — посчитать ветер, прочитать расстояние, отклонения влево-вправо», — рассказал Борзенко.

Он подчеркнул, что снайпер — это особые психология и характер. Дроны дронами, а все равно главный, кто приносит победу, — пехота, она вешает флаг на захваченном населенном пункте. Снайперы в основном работают с СВД, но это уже не самая лучшая винтовка. Развитие техники не стоит на месте, и скоро в армии появится новое оружие.