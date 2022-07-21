Прицел на особые миссии. Российскую винтовку «Сумрак» применили на Украине

На Украине впервые применили самую дальнобойную в мире винтовку «Сумрак». Уникальность этого инструмента снайперов не позволяет часто его использовать, оружие подходит только для особенных миссий. Для обычного контактного боя хватает и универсального автомата Калашникова.

Снайперы применили российскую супервинтовку

Во время спецоперации на Украине российские военные применили СВЛК-14С — снайперскую крупнокалиберную винтовку Лобаева. Оружие также носит название «Сумрак». Его применяли под Харьковом и Киевом, однако ранее официально об этом не сообщалось. Специальная версия российской винтовки в два-три раза перекрывает возможности всех винтовок американского и европейского производства.

С этим оружием в 2017 году был установлен мировой рекорд: стрелок попал в цель с расстояния 4210 метров. А спустя два года из этой же винтовки был установлен рекорд ночной стрельбы в безлунную ночь. Используя ночной прицел, снайпер поразил бумажную (не теплоконтрастную) мишень диаметром 50 сантиметров всеми пятью выстрелами с расстояния два километра. Оба достижения до сих пор никто не превзошел.

«Сумрак» разработали в частной оружейной компании Lobaev Arms в 2012 году. Глава корпорации LOBAEV Владислав Лобаев характеризует свое дальнобойное и высокоточное стрелковое оружие двумя словами: «спокойно» и «мощно». В 12-килограммовой винтовке нет ни одной импортной комплектующей — она полностью изготовлена из отечественного сырья, писала «Звезда».

«Сумрак» не для массового производства

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что долгое время самой лучшей дальнобойной винтовкой считали Enfield времен англо-бурской войны, которая била на полтора километра. Для сравнения: автомат Калашникова в бою бьет на 350-400 метров. Базовая снайперская винтовка Драгунова — на 600, немецкие штурмовые винтовки стреляют на 700-800 метров.

Военный журналист отметил, что Enfield до сих пор в боевом строю и активно использовались, например, во время войны в Афганистане. По словам Борзенко, из такой винтовки конца ХIХ века его друга подстрелили в плечо в горах, причем пуля пролетела не менее полутора километров — и ранение до сих пор дает о себе знать.

«Вся сложность в стрельбе на большие расстояния — это качество ствола винтовки. Когда дистанция, допустим, даже не три-четыре километра, а тысячу метров, уже используется расчеты даже кривизны Земли. Попасть в цель очень сложно. Сейчас у нас есть тульская винтовка 12-го калибра под патроны крупнокалиберного пулемета „Утес“. Возникает вопрос, зачем нам „Сумрак“, который невозможно пустить в массовое производство?» — заметил Борзенко.

Винтовка для рекордов

Он уточнил, что СВЛК-14С — это прецизионное, то есть обладающее высокой точностью оружие. Его можно создать в ограниченном количестве, не более ста единиц, пояснил военный журналист. По его словам, Лобаевскую винтовку делали специально для мирового рекорда. А военным действиям, где массово применяется огнестрельное оружие и контактный бой ведется с расстояния 200-300 метров, вполне хватит модифицированного Калашникова.

«Все основные калибры были сделаны во времена Первой мировой войны. На сегодня все уперлось в 12-й калибр и дальше уже не развивается, потому что, в принципе, это не нужно. Снайперка эффективна на дистанции максимум 500 метров в реальности. Хотя в каких-то ситуациях, конечно, хочется дотянуться дальше — на полтора, на два километра», — сказал Борзенко.

Военный журналист подчеркнул, что хотя Лобаевская винтовка и хороша, она никаким образом не изменит общей ситуации в ходе спецоперации на Украине. «Сумрак» можно использовать разве что для специальных диверсионных операций, например, для устранения вражеских снайперов. Ведь такое штучное оружие не для атаки.