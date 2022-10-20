Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне в Рязанской области | 360°

Армия 20 октября 2022, 19:22 Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне в Рязанской области Президент Путин сделал несколько выстрелов из винтовки СВД на полигоне ЗВО

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Президент России Владимир Путин опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова на полигоне в Рязанской области. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Глава государства надел защитные очки и наушники и сделал несколько выстрелов из положения лежа.

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Ранее стало известно, что Путин прибыл с инспекцией в Рязанскую область на полигон Западного военного круга. Там проходят подготовку мобилизованные перед отправкой в зону СВО.

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Президент побывал на занятиях по огневой, тактической, инженерной и медподготовке, а также пообщался с военнослужащими, которые проходят стрелковую подготовку. Бойцы показали ему, как преодолевают десантно-штурмовую полосу и наносят удары по бронетехнике условного противника в ближнем бою.

Кроме этого, Путин заслушал доклад главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Накануне российский президент подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. А в Центральном и Южном федеральных округах ввели режим повышенной готовности.