Спецназ получил снайперские винтовки нового поколения | 360°

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Спецназ получил снайперские винтовки нового поколения

Российский спецназ получил новую винтовку Чукавина на замену устаревшей Драгунова

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Российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации во время спецоперации на Украине новейшие снайперские винтовки Чукавина (СВЧ). В будущем они заменят устаревшие винтовки Драгунова (СВД), сообщило РИА «Новости».

«Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные», — рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Снайперскую винтовку Чукавина создал концерн «Калашников» в составе Ростеха. Ее относят к новому поколению винтовок. СВЧ предназначена для поражения одиночной цели на расстоянии до километра. Госиспытания провели осенью прошлого года.

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Винтовка представляет собой полуавтоматический стрелковый комплекс на два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр. Российские спецназовцы, участвующие в спецоперации на Украине, получили первый вариант.

Каждый магазин вмещает по 10 патронов. Без них винтовка весит 4,6 килограмма, а в длину достигает до 115 сантиметров в зависимости от версии.

Новую винтовку Чукавина создали на замену устаревшей винтовке Драгунова, которую приняли на вооружение почти 60 лет назад. Он надежная и простая в использовании, но не отвечает современным требованиям.

Спецназ

Оружие

Специальная военная операция РФ на Украине

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