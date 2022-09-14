Спецназ получил снайперские винтовки нового поколения | 360°

Все новости
Происшествия
14 сентября 2022, 07:26
Спустя 2 года после аварии над Новосибирском Ан–124 «Руслан» начали разбирать
Спецоперация
14 сентября 2022, 07:25
Украинские боевики атаковали Донецк
Реклама
Мир
14 сентября 2022, 07:20
Киргизия заявила о перестрелке между пограничниками на границе с Таджикистаном
Деньги
14 сентября 2022, 06:58
Инвесторам в России изменят условия получения «золотой визы»
Происшествия
14 сентября 2022, 06:39
Больной леопард попытался напасть на жителя села под Уссурийском
Спецоперация
14 сентября 2022, 06:17
Спецназ получил снайперские винтовки нового поколения
Мир
14 сентября 2022, 05:58
Страны бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций — СМИ
Мир
14 сентября 2022, 05:49
Газ в европейских хранилищах закончится уже к февралю — СМИ
Мир
14 сентября 2022, 05:35
Сотня работников резиденции Карла III может остаться без работы