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    05 августа 2022, 08:53

    Стало известно, какой винтовкой пользуются союзные силы в ходе спецоперации на Украине

    Lobaev Arms: союзные силы на Украине используют винтовку «Опустошитель» калибра НАТО

    Александр Иванов

    Союзные силы во время спецоперации на Украине используют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие показывает высокую точность. Об этом заявил представитель предприятия-производителя данного оружия Lobaev Arms РИА «Новости».

    «Снайперская винтовка „Опустошитель“ сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», — рассказал собеседник агентства.

    Представитель Lobaev Arms добавил, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).

    Генеральный конструктор предприятия Владислав Лобаев еще в 2020 году говорил агентству, что продукция Lobaev Arms поступала только зарубежным заказчикам и частным военным компаниям.

    Модульная винтовка DXL-5 «Опустошитель» имеет уникальную для калибра 12,7 кучность стрельбы 0,5 угловой минуты. Получается, что она стреляет в четыре раза точнее, чем ее конкурент из США Barret (две угловые минуты).