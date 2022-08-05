Стало известно, какой винтовкой пользуются союзные силы в ходе спецоперации на Украине

Союзные силы во время спецоперации на Украине используют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие показывает высокую точность. Об этом заявил представитель предприятия-производителя данного оружия Lobaev Arms РИА «Новости».

«Снайперская винтовка „Опустошитель“ сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», — рассказал собеседник агентства.

Представитель Lobaev Arms добавил, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).

Генеральный конструктор предприятия Владислав Лобаев еще в 2020 году говорил агентству, что продукция Lobaev Arms поступала только зарубежным заказчикам и частным военным компаниям.

Модульная винтовка DXL-5 «Опустошитель» имеет уникальную для калибра 12,7 кучность стрельбы 0,5 угловой минуты. Получается, что она стреляет в четыре раза точнее, чем ее конкурент из США Barret (две угловые минуты).