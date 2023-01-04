Эксклюзив 04 января 2023, 17:32 Летающая смерть. Как ракеты «Циркон» стали неуязвимыми для любой ПВО Военный историк Кнутов: ракеты «Циркон» не перехватит ни одна система ПВО в мире РИА «Новости»

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Российские ракеты «Циркон», которыми оснастили вставший на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», являются неуязвимыми для любой системы противовоздушной обороны в мире. Этот эффект достигается путем покрытия корпуса носителя специальной плазмой, которая поглощает электромагнитное излучение, объяснил «360» военный эксперт, директор Музея Войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов.

Далее — его прямая речь.

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Россия на шаг впереди

На сегодняшний день гиперзвуковое оружие создает только Россия. Якобы оно еще есть у Китая, какие-то ракеты даже показывали на парадах, но проведение испытаний никто не фиксировал. Американцы такое не пропускают, следят со спутников за пусками, передавая информацию: что за ракета, какая была скорость. Но у них такой информации нет.

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Испытания нашей гиперзвуковой ракеты показывали по телевизору, фиксировали со спутников. Тем более ракету воздушного базирования «Кинжал» мы уже применяли в специальной операции на Украине. Гиперзвуковое оружие у России реально существует и является уникальным, потому что способно преодолеть любую систему противовоздушной обороны в мире.

Ракета «Циркон» способна лететь на расстояние до тысячи километров, а информация о еще большей дальности не раскрывается. Ее скорость составляет около 11–12 тысяч километров в час, то есть девять скоростей звука.

Ракета «Циркон» не летит по баллистической траектории, она способна маневрировать и управляется до попадания в цель.

Например, «Кинжалом» поражали автомобиль на расстоянии несколько сотен километров.

РИА «Новости»

Более того, высочайшая кинетическая энергия способна потопить любой корабль. Воздушно-космические силы уже применяли «Кинжал», одна из ракет пробила расположенное в Ивано-Франковске подземное убежище, сделанное на случай атомного взрыва. То есть она пробила горные породы и разорвалась внутри склада, уничтожив боеприпасы в нем.

Невидима для врага

Ракета «Циркон» даже при минимальной боевой части способна пробить любой американский авианосец. Мы давно разрабатываем гиперзвуковые ракеты. С момента разработки в лаборатории до поставок на вооружение прошло 25 лет.

Корпус «Циркона» покрыт специальной плазмой, которая поглощает электромагнитное излучение, делая ракету невидимой для радаров.

Ее способны засечь спутники и системы ПВО с инфракрасным видением. Но своевременно обработать и передать информацию средствам поражения они не в состоянии. Также на Западе нет средств перехвата гиперзвуковых ракет, а у нас есть. Это комплексы С-400 и С-500, которые уже поставили на боевое дежурство.