Важное 04 января 2023, 13:55 Шойгу заявил о способности ракет «Циркон» преодолевать любые средства ПВО Шойгу: ракеты на борту фрегата «Адмирал Горшков» способны преодолевать любые средства ПВО РИА «Новости»

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Уникальные гиперзвуковые ракеты «Циркон», которыми оснастили фрегат «Адмирал Горшков», способны справиться с любыми системами ПВО и ПРО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе церемонии выхода корабля на службу.

«Данный корабль, вооруженный „Цирконами“, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше», — отметил глава Минобороны.

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Шойгу обратил внимание, что в ходе боевой службы экипаж будет сосредоточен на противодействии угрозам безопасности страны.

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Президент России Владимир Путин отметил, что мощное вооружение фрегата способно обеспечить защиту национальных интересов. Гиперзвуковые системы ракетные системы, которые установлены на борту корабля, не имеют аналогов в мире.

По словам Шойгу, во время похода фрегат будет отрабатывать применение этих ракет.