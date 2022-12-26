Мир 26 декабря 2022, 11:38 СМИ Китая признали российский ЗРК С-500 лучшим в мире Журналисты Sohu назвали российский С-500 самым мощным ЗРК в мире РИА «Новости»

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Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 сегодня является самым мощным в мире. К такому выводу пришли журналисты китайского издания Sohu.

«Запуск [использования С-500] отражает дальновидность решения [российских] военных сделать упор на развитие зенитно-ракетных систем», — заявили авторы материала.

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Они отметили, что эту установку в РФ начали разрабатывать сразу после С-400.

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Кроме того, журналисты китайского издания предположили, что ЗРК С-500 станет новым «щитом» будущей российской воздушно-космической обороны. По их мнению, этот комплекс станет флагманом современной линейки подобных установок. Также они назвали новейшую разработку российских военных достойным ответом на космическую стратегию США.

Авторы материала также оценили ситуацию в мире в сфере глобального воздушно-космического соперничества. По их мнению, лидирующие позиции вновь заняли представители России и США.