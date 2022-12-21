21 декабря 2022, 16:39
Серийные поставки гиперзвуковой ракеты «Циркон» начались в России
Глава Минобороны Шойгу: необходимо наращивать поставки комплексов «Кинжал» и «Циркон»
Серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон» начались в Военно-морском флоте России. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства.
«Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования „Циркон“», — сказал он.
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Сейчас проводят подготовку фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевому дежурству в незапланированном районе Мирового океана.
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ВМФ также получил современнейшую подводную лодку, шесть надводных кораблей и три боевых катера, а также 11 разных кораблей обеспечения и несколько береговых ракетных комплексов, рассказал глава военного ведомства.
По словам Шойгу, из-за стремления НАТО укрепить военный потенциал у российских границ нужно наращивать поставки гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон».
«Нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов „Кинжал“ и „Циркон“. Продолжить работу над другими перспективными образцами», — подчеркнул глава Минобороны.
Президент России Владимир Путин на совещании сообщил, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми системами «Циркон» встанет на боевую службу в начале января.
Минобороны РФ
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