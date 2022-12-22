Армия 22 декабря 2022, 17:01 Ракеты «Кинжал» назвали неуязвимыми для украинских систем ПВО Глава Генштаба Герасимов заявил, что ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для ПВО Украины РИА «Новости»

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Украинские системы противовоздушной обороны оказались не в силах противодействовать российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал». Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба ВС РФ, заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

«Ракетный комплекс „Кинжал“ продемонстрировал свою неуязвимость к системам ПВО на Украине и свою высокую эффективность», — сказал он.

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Герасимов уточнил, что в ходе спецоперации армейская и оперативно-тактическая авиация уничтожила более 11 тысяч единиц техники и вооружения ВСУ, российские беспилотные летательные аппараты поразили больше 600 украинских объектов.

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«Также свыше 1,3 тысячи критически важных украинских объектов поразили высокоточные ракеты большой дальности», — добавил начальник Генштаба.

Западные страны после начала боевых действий передали Украине 30 вертолетов, 800 бронеавтомобилей, тысячи боевых бронемашин, не менее пяти тысяч беспилотников и более 350 танков.

Ранее Герасимов сообщил, что к началу 2022 года Украина трансформировалась во враждебное к России государство.