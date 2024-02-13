Эксклюзив 13 февраля 2024, 15:48 «Звал врачей из-за болей». Источник сообщил о состоянии Петросяна в больнице Источник «360»: Петросян пожаловался врачам на боли РИА «Новости»

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Известного юмориста Евгения Петросяна, попавшего в больницу из-за перелома предплечья, пока не прооперировали, сообщил источник «360». По его информации, накануне вечером артист жаловался на боли, врачи приняли необходимые меры, чтобы облегчить его состояние.

«В девять вечера звал из-за болей, обезболивающие сделали. Протокола операции пока нет, готовят», — уточнил собеседник «360».

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О госпитализации Петросяна стало известно 12 февраля. По имеющимся данным, комик получил травму, когда гулял в центре Москвы. Он поскользнулся, упал и сломал предплечье. По данным «360», его доставили в Боткинскую больницу, пока наложили гипс, но на этом лечение не закончится — артисту требуется провести операцию.

Супруга юмориста в больницу к мужу не приехала — она находится в Пекине, и свою поездку в Китай из-за ЧП прерывать не стала.

По информации Mash, ночью 13 февраля Петросяну стало хуже. Медики, по словам источника Telegram-канала, выявили у него обострение хронической гипертонии.