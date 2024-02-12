12 февраля 2024, 10:12
Петросяну предстоит операция из-за перелома
Источник «360»: Евгению Петросяну предстоит операция из-за перелома
Комику Евгению Петросяну предстоит перенести операцию из-за перелома. Об этом сообщил источник «360».
По его информации, сейчас юморист находится в Боткинской больнице, но не под своей фамилией.
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«Перелом правового плеча, в гипсе. Готовят к операции», — добавил собеседник «360».
Ранее о госпитализации артиста сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, Петросян получил перелом предплечья со смещением, когда упал на прогулке на Лесной улице в центре столицы.
Сам юморист публикации СМИ о своем состоянии пока никак не комментировал, его близкие также не делали никаких заявлений. Официально данные о состоянии 78-летнего артиста подтверждены не были. Все подробности случившегося уточняются.
Больницы
Евгений Петросян
Москва
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