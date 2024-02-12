Знаменитости 12 февраля 2024, 21:08 Молодая жена Петросяна не прервала поездку в Китай из-за госпитализации мужа Жена попавшего в больницу Петросяна уехала на отдых в Китай @bruhunova/Instagram* / Соцсети

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Госпитализация 78-летнего супруга с переломом предплечья не стала поводом для прерывания поездки по Китаю супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Бурхуновой. На своей странице в Instagram* она продолжила публиковать фото и видео из соседней страны, никак не комментируя состояние мужа.

Согласно публикациям, в Пекине Татьяна Бурхунова находится третий день. Она уже посетила новогоднюю ярмарку, местный цирк, а также ресторан высокой кухни. В Россию она планирует вернуться в субботу.

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По данным Пятого канала, уже после сообщения о госпитализации Петросяна его супруга выходила в прямой эфир с подписчиками своего блога. Но интересоваться здоровьем мужа не стала, а спросила только нормальный ли звук в опубликованных видео.

Евгений Петросян попал в Боткинскую больницу Москвы после неудачного падения во время прогулки по центру столицы.

Источник «360» сообщил, что у артиста диагностировали перелом правого плеча. В качестве временной меры медики наложили гипс, но для восстановления кости потребуется операция.

Собеседник уточнил, что проходящий лечение артист находится в больнице не под своей фамилией.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.