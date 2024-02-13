13 февраля 2024, 13:47
Самочувствие Евгения Петросяна резко ухудшилось
Mash: состояние Евгения Петросяна резко ухудшилось ночью из-за гипертонии
Ночью 13 февраля у артиста Евгения Петросяна в больнице подскочило давление. Медики стабилизировали состояние, сообщил Telegram-канал Mash.
Юморист резко почувствовал себя плохо и вызвал в палату медиков. По информации канала, его самочувствие ухудшилось из-за обострения гипертонии. Давление медики снизили.
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Артиста госпитализировали с переломом правого плеча. Источник «360» сообщил, что ему поставили гипс и назначили операцию. «Известия» уточнили, что хирургическое вмешательство проведут через несколько дней, когда спадет отек. До тех пор Петросян останется под наблюдением врачей.
Жена 78-летнего юмориста Татьяна Бурхунова, несмотря на случившееся, решила не прерывать отпуск и не возвращаться из Китая в Россию. Она выкладывала фотографии в соцсетях, не комментируя состояние супруга.
Здравоохранение
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Евгений Петросян
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