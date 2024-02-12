Знаменитости 12 февраля 2024, 09:51 Петросян экстренно попал в больницу из-за перелома предплечья Mash: Евгений Петросян сломал предплечье в центре Москвы и попал в больницу РИА «Новости»

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Знаменитый юморист Евгений Петросян попал в больницу в Москве, сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, причиной стал перелом предплечья со смещением.

Собеседник Mash уточнил, что накануне днем Петросян гулял в центре города на Лесной улице. Там 78-летний артист упал и получил серьезную травму — перелом предплечья со смещением. Юмористу вызвали скорую помощь, сейчас артист находится в больнице.

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Официально эти данные пока подтверждены не были.

Осенью минувшего года комик сообщал о звонке мошенника, который пытался обмануть его. Злоумышленник представился сотрудником банковской службы безопасности и заявил об ошибке договора, который якобы заключал Петросян.

Артист в ответ резко оборвал беседу, но собеседник начал говорить с ним уже с грозной интонацией. В итоге юморист просто бросил трубку и не стал продолжать общение.