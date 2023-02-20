Знаменитости 20 февраля 2023, 15:46 Врачи опровергли сильный отек мозга у Костомарова — СМИ «112»: КТ показала отсутствие серьезного отека мозга у фигуриста Романа Костомарова РИА «Новости»

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Фигуристу Роману Костомарову провели компьютерную томографию, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, исследование не выявило серьезных проблем с головным мозгом спортсмена.

Авторы статьи отметили, что состояние мозга не вызывает серьезных опасений у медиков. Костомарову сделали КТ — исследование показало, что у фигуриста незначительное нарушение работы сосудов, поэтому говорить о сильном отеке мозга нельзя.

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По информации издания, олимпийский чемпион сейчас приходит в себя. Его организм испытывает трудности после перенесенных операций. Врачи обеспокоены состоянием почек и печени Костомарова — органам сложно справляться с обилием жидкости и препаратов.

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Ранее стало известно, что у спортсмена выявили кровоизлияние в мозг. Это могло стать результатом осложнений отита.

В январе Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Его состояние ухудшалось, позже ему ампутировали левую стопу. Болезнь продолжала прогрессировать, и врачам пришлось удались кисти обеих рук, однако эта информация не подтвердилась.