Общество 14 февраля 2023, 11:19 Информацию об ампутации кистей олимпийского чемпиона Костомарова опровергли Mash: фигуристу Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти РИА «Новости»

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Информация об ампутации обеих кистей олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является фейковой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, медики вовремя остановили процесс некроза тканей и сумели спасти конечности Костомарова. Сейчас олимпийский чемпион находится в сознании, специальная трубка в гортани поддерживает насыщение организма кислородом.

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Об ампутации обеих кистей спортсмена сообщало издание «Матч ТВ». Согласно его информации, решение об ампутации одной из кистей приняли еще на прошлой неделе, а по второй — в начале нынешней.

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Костомаров попал в больницу в январе после заболевания пневмонией, спортсмена положили под аппарат искусственного дыхания. Сообщалось, что ему ампутировали обе стопы на ногах из-за нарушения кровообращения тела.

В дуэте с Татьяной Навкой Костомаров победил в танцах на льду на Олимпиаде-2006 в Турине, также на его счету два золота чемпионатов мира и три медали высшей пробы на первенствах Европы.