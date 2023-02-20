Знаменитости 20 февраля 2023, 14:43 Фигуристу Костомарову диагностировали кровоизлияние в мозг SHOT: у фигуриста Костомарова поражена четверть головного мозга РИА «Новости»

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Стало известно о состоянии олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова. Telegram-канал Shot сообщил, что у спортсмена кровоизлияние в мозг и гематома в лобной доле.

По данным канала, у фигуриста развился отит, который перешел на мозг и вызвал осложнения.

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«Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком», — сообщили авторы канала.

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Роман Костомаров в начале января попал в больницу с двусторонней пневмонией. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, кроме этого, врачи задействовали ЭКМО.

Болезнь дала осложнения, у фигуриста начался сепсис и некроз тканей, из-за чего врачам пришлось ампутировать обе стопы. По словам доктора медицинских наук, профессора, хирурга, руководителя хирургической клиники «Европейский медицинский центр» Алексея Чжао, сепсис приводит к тромбозу артериальных сосудов или капилляров в любом органе, вследствие чего и возникает гангрена.