Вдова Грачевского: никто не помогал с похоронами, потому что не просила

«Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!» — написала 36-летняя актриса.

Она добавила, что просила только по поводу места на кладбище, однако и с этим справилась сама.

Ранее художник Никас Сафронов в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, что предлагал помощь в организации похорон Грачевского его вдове. Екатерина, по его словам, отказалась.

Источник фото: Instagram @belotserkovskaia_official

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни 14 января.В конце декабря он заболел COVID-19 и первые дни лечился дома. Госпитализировали его 27 декабря. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли. Прощание с Борисом Грачевским прошло в Большом зале Центрального дома кино, похоронили его на Троекуровском кладбище.