Директор «Ералаша» рассказал о его дальнейшей судьбе

На прощании с худруком детского сатирического тележурнала «Ералаш» Борисом Грачевским в Доме кино директор проекта Аркадий Григорян заявил, что его команда четко знает, куда идти.

Как сообщил «МК» с его слов, Грачевский еще раньше составил план развития тележурнала.

«Команда „Ералаша“ на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича. Мы четко знаем, куда идти и что делать» — сказал Григорян

Борис Грачевский умер на 72-м году жизни 14 января. Он был госпитализирован с коронавирусом 27 декабря. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли.