Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская выступила на прощании с трогательной речью. Она призналась мужу в любви и заявила, что это еще не конец.

«Ты был... нет, ты не был, ты есть, ты будешь, ты будешь вечно в наших сердцах. Прошу помнить об одном, что все тебя любят — и я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся вместе», — передает ее слова РИА ФАН.

Она также назвала супруга гениальным человеком и призналась, что он как никто другой любил эту жизнь. Белоцерковская была третьей супругой Грачевского. Они поженились в 2016 году. Прошлой весной у пары появился сын Филипп.

В воскресенье в Доме кино в Москве состоялась церемония прощания с художественным руководителем журнала «Ералаш» Борисом Грачевским.

Десятки людей пришли проститься с режиссером, среди них близкие, единомышленники и поклонники творчества. Они назвали Грачевского человеком-солнцем и изобретателем. Из здания черный гроб с телом основателя «Ералаша» вынесли под гром аплодисментов. Кинопродюсера, сценариста и режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Грачевский умер от COVID-19 на 72-м году жизни в больнице. Телеведущая Елена Малышева рассказала, что режиссер лечился от рака кожи. В такой ситуации любая инфекция может сталь фатальной, пояснила она.