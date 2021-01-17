Гроб с Грачевским вынесли под аплодисменты

Гроб с телом художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского под аплодисменты вынесли из Центрального дома кино в Москве. Видео снял корреспондент «360».

После гроб загрузили в катафалк.

Во время церемонии прощания гроб стоял на сцене. Родные, коллеги, друзья и поклонники режиссера возлагали к нему цветы и венки. На экране позади показывали фотографии Грачевского в окружении семьи. Вдова худрука, 36-летняя Екатерина Белоцерковская, осталась одна с девятимесячным сыном на руках. Во время прощальной речи она разрыдалась над телом мужа.

Проститься с Грачевским пришло несколько сотен человек. Среди собравшихся было много знаменитостей: юморист Гарик Харламов, телеведущая Елена Малышева, художник Никас Сафронов, актриса Ольга Кабо.

Кинопродюсера похоронят на Троекуровском кладбище. Там смогут присутствовать только ближайшие родственники и друзья.

Борис Грачевский умер 14 января. Он и его супруга узнали о диагнозе двумя неделями ранее. Сначала режиссер лечился от COVID-19 дома, но 27 декабря его госпитализировали с обширным поражением легких. В больнице режиссер переписывался с друзьями, выкладывал в соцсети фотографии с кислородной маской и улыбался. Однако вскоре врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже состояние Грачевского ненадолго улучшилось, но потом его снова ввели в кому, из которой Грачевский так и не вышел.