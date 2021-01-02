Василий Лановой и Ирина Купченко заразились коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер будет госпитализирован.

«Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — сообщила Купченко ТАСС.

Актер сделал тест на антитела 31 декабря, у него оказалось их много. Затем он получил два положительных ПЦР-теста. Результаты анализов актрисы Ирины Купченко также пришли положительные. Но она не планирует ложиться в больницу, будет лечиться дома. Клинику Купченко посетит только для прохождения компьютерной томографии.

Спектакли с участием актеров в Театре имени Вахтангова будут заменены другими.

В декабре несколько российских артистов были госпитализированы с коронавирусом. Художественного руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского 31 декабря перевели в реанимацию.

В тяжелом состоянии в реанимации находится актриса Алиса Фрейндлих. Медики отмечали, что у артистки отсутствует какая-либо динамика.

У вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и ее дочери подтвердили COVID-19. На прошлой неделе СМИ писали о госпитализации 71-летней Ирины Муравьевой. Ее беспокоила высокая температура и першение в горле, потом состояние советской и российской артистки ухудшилось.