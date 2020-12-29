Врачи рассказали о состоянии болеющей СОVID-19 Алисы Фрейндлих

«Состояние [Фрейндлих] стабильно тяжелое, без динамики», — сообщила собеседница.

В Большом драматическом театре рассказали, что Фрейндлих была госпитализирована в петербургский центр имени Соколова 25 декабря. У актрисы обнаружили коронавирус. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке под постоянным присмотром врачей. Пока ситуация со здоровьем не изменилась.

Актриса Юлия Проскурякова сообщила на своей станице в Instagram, что у Фрейндлих легкие поражены на 80%. Она призвала всех неравнодушных молиться за здоровье звезды «Служебного романа» и держать за нее кулачки.

Источник фото: Instagram Юлии Проскуряковой

До госпитализации Алиса Фрейндлих была задействована в пяти спектаклях.

Кроме того, в понедельник стало известно, что худрук журнала «Ералаш» Борис Грачевский тоже заболел COVID-19. В настоящее время он проходит лечение в больнице. По словам Грачевского, болезнь протекает без осложнений. Он находится в маске и под капельницей.