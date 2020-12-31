Больного COVID-19 Грачевского перевели в реанимацию

Всю информацию о состоянии Грачевского собеседник агентства посоветовал уточнять у его родственников.

«Находится в реанимации», — подчеркнул он.

О болезни Грачевского стало известно несколько дней назад. Он рассказывал, что COVID-19 у него протекает без осложнений. Лечиться худрук «Ералаша» намеревался под присмотром врачей — в больнице. При этом лежал «в маске, под капельницей».

В тяжелом состоянии находится актриса Алиса Фрейндлих, которую тоже госпитализировали с коронавирусом. Медики отмечали, что у артистки отсутствует какая-либо динамика.

COVID-19 подтвердили у вдовы актера Баталова Гитаны Леонтенко и ее дочери, а на прошлой неделе СМИ писали о госпитализации 71-летней Ирины Муравьевой. Ее беспокоила высокая температура и першение в горле, потом состояние советской и российской артистки ухудшилось.