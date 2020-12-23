СМИ: Ирину Муравьеву экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Советскую и российскую актрису Ирину Муравьеву экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации телеграм-канала Mash, 71-летнюю женщину положили в одну из больниц Москвы еще 18 декабря.

Отмечается, что артистка начала жаловаться на плохое самочувствие 10 декабря. Муравьеву беспокоили першение в горле и высокая температура тела. Спустя несколько дней ее состояние внезапно ухудшилось. Врачи приняли решение о срочной госпитализации.

По данным журналистов, у Муравьевой развилась пневмония. В настоящий момент ее состояние оценивают как среднетяжелое. Актриса находится в обычной палате, пишет «Экспресс газета».

В начале декабря Рената Литвинова сообщила в своем Instagram-аккаунте, что заразилась коронавирусом. Она опубликовала видео, на котором артисты, учителя и медики обращаются к россиянам с просьбой носить маски и беречь здоровье. Артистка пожаловалась, что только успела завершить монтаж ролика и сразу же узнала, что заболела COVID-19.

Она призналась, что переживает за свою семью. Подписчики актрисы в комментариях к публикации пожелали ей скорейшего выздоровления.