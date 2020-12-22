Вдова и дочь актера Баталова заболели COVID-19

Гитана Леонтенко заразилась коронавирусом вместе с дочерью Марией. Они продолжат борьбу за имущественное наследство после выздоровления. Об этом сообщила адвокат семьи актера Алексея Баталова Юлия Антонова.

По словам правозащитницы, Леонтенко пока не оформляет возврат имущества из-за заболевания COVID-19. Коронавирус выявили у вдовы актера и ее дочери. Следственные действия продолжатся уже после выздоровления, пишет Teleprogramma.pro.

Антонова подчеркнула, что для возвращения наследства Леонтенко необязательно встречаться с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным. Стороны могут оформить все документы у нотариуса в разные дни. Также адвокат заявила, что семья Баталова давно простила пару.

«По-христиански они уже простили их давным-давно и зла не держат. Но это преступление публичное. Поэтому забрать заявление невозможно в силу закона», — сказала Антонова.

Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Осенью 2020 года следователи задержали Дрожжину и ее мужа Цивина, предъявив им обвинение в мошенничестве. Арестовывать пару не стали, но назначили им запрет определенных действий. По версии следствия, Дрожжина и Цивин обманом оставили семью актера без наследства. На спорное имущество наложили арест.